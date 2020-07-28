О требованиях статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

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Разъясняет начальник отдел дознания Управления МВД России по городу Новороссийску майор полиции Татьяна Головачёва

Представление профилактического характера — это акт реагирования следователя, руководителя следственного органа, дознавателя на выявленные в ходе досудебного производства обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, содержащий конкретные меры по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона, который вносится в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу. Согласно части 2 ст. 158 УПК РФ представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Практика показывает, что представления, содержащие рекомендации по принятию профилактических мер, не всегда воспринимаются соответствующими организациями или должностными лицами как документы, обязательные для исполнения.

В этом случае должностные лица несут административную ответственность в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» и могут быть подвергнуты наложению административного штрафа (на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей) либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску