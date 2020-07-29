Почему мебель из поддонов так популярна?

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Оглядываясь на моду последних десятилетий, сложно поверить в то, что общество способно променять роскошь и шик на практичность и экологичность.

Однако именно это сейчас и происходит, в чем можно убедиться, внимательно взглянув на ту же сферу производства мебели. Еще недавно в моде были изделия и натурального массива, богато украшенные дорогими тканями и аксессуарами. Сегодня же большим спросом пользуются невероятно простые, но в то же время оригинальные решения из вторичных материалов. Прекрасный пример этого — мебель из складских поддонов https://www.filmebel.ru/мебель-из-поддонов.html устанавливаемых друг на друга.

От складского мусора до востребованной интерьерной роскоши

Складской поддон или паллет представляет собой грубо собранную деревянную конструкцию, применяемую для упрощения погрузочно-разгрузочных работ с использованием складской техники при осуществлении товарных перевозок. Для изготовления используется черновой брус и необработанные доски, что обеспечивает достаточно низкую себестоимость. Ежегодно производится настолько большое количество поддонов, что заготовка сырья для них стала наносить ощутимый урон природе. В качестве одного из решений этой проблемы было предложено использовать поврежденные конструкции для производства мебели.

Достаточно быстро идея приобрела всеобщее признание. Помимо частных мастеров, в дело включились достаточно крупные производства. В какой-то момент даже возник дефицит поддонов: после того, как все списанные конструкции оказались выкуплены, производители мебели вышли непосредственно на поставщиков, опустошив их склады и завалив заказами на многие месяцы вперед.

Сегодня из поддонов изготавливается преимущественно дачная мебель, однако никто не мешает использовать такие изделия и в квартире. Наибольшее распространение получили просторные диваны, ввиду их удобства и функциональности.

Нередко мебель из поддонов встречается в кафе и ресторанах. Объясняется это не только стремлением следовать веяниям моды, но и банальной экономической образованностью владельца заведения. Учитывая характер работы предприятия, интерьер приходится часто обновлять. Чем дороже мебель и другие предметы окружения, тем выше расходы.