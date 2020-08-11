Сын нашел Ефремова на полу: не мог пошевелить рукой и ногой

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Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, вызвали «скорую помощь». Врачи диагностировали у актера инсульт, но он отказался ехать в больницу, заявив, что перенервничал из-за игры «Спартака».

Как удалось выяснить «МК», в понедельник утром в гости к Михаилу Ефремову в квартиру в Плотниковом переулке приехал его сын. Дверь в квартиру была открыта, актёр лежал на полу. Дома больше никого не было. У Михаила была явно нарушена речь, и он не мог пошевелить рукой и ногой. Актёр не мог ничего пояснить, и его сын тут же вызвал «скорую». Прибывшие на место медики связались с врачом Ефремова и пытались уговорить его отправиться в больницу на карете «скорой помощи». Но, несмотря на то, что находящемуся под домашним арестом было диагностировано предынсультное состояние, он написал добровольный отказ от госпитализации. На вопросы о том, злоупотреблял ли Михаил спиртным, сын ответил, что ничего подозрительного в квартире не заметил.

Позднее, когда медики привели артиста в чувства он заявил, что просто перенервничал. Скорее всего, причиной резкого ухудшения стала игра его любимого «Спартака».

Источник: https://www.mk.ru/