Первый региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» состоится в Южном Федеральном округе

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В Ростове-на-Дону с 21 по 23 августа пройдет первое соревнование регионального этапа всероссийского конкурса Цифровой прорыв.

В рамках хакатона IT-специалисты со всего Южного Федерального округа будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты и трекеры федеральных округов будут оценивать их из специальных цифровых медиа-хабов. Лучшие решения будут реализованы. Призовой фонд первого этапа – 3 миллиона рублей.

«Цифровой прорыв» — это крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое не только формирует сильный кадровый резерв страны, но и ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона. Представители Южного федерального округа в этом году проявляют активный интерес к участию в конкурсе. Топ регионов по количеству участников возглавляет Ростовская область (1299 чел.), далее следуют Краснодарский край (792 чел.), Волгоградская область (302 чел.), республика Крым (185 чел.), Севастополь (119 чел.), Астраханская область (96 чел.) и Адыгея (25 чел.).

С 21 по 23 августа 2020 года в Ростове-на-Дону на территории Медиапарка «Южный Регион-ДГТУ» будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией. В нем будет организована командная работа трекеров и экспертов конкурса с соблюдением всех мер предосторожности. Они будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать. Такой центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе, объединит участников, экспертов, трекеров и партнеров проекта. Команды будут соревноваться дистанционно.

Лучшие IT-специалисты Юга России в течении 48-часов будут решать поставленные задачи, разрабатывать продукты для десяти кейсов от организаций-партнеров конкурса: Почта России, РГЭУ, администрации города Новороссийск, Росатом и др. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение и другие актуальные тематики. Победители хакатона разделят призовой фонд конкурса в 3 миллиона рублей. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.

Дополнительно в рамках мероприятия состоится конкурс «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», учрежденный по инициативе Губернатора Ростовской области. Он объединит тройку донских региональных кейсов от компаний Ростелеком, Альфа-банк, французского лидера ИИ-решений Linagora и других партнеров. Правительство Ростовской области также рассмотрит возможность предложить лучшим участникам региональных кейсов варианты трудоустройства в структурах, отвечающих за цифровое развитие региона.

21 августа перед стартом полуфинального хакатона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» состоится IT-встреча с участием высших должностных лиц исполнительной власти регионов, входящих в состав Южного федерального округа, руководителей региональных министерств цифрового развития и представителей IT-бизнеса. Такие IT-встречи пройдут во всех 8 федеральных округах и позволят оценить уровень готовности регионов Российской Федерации к переходу на цифровое взаимодействие между государством, обществом и бизнес-структурами. С учетом размеров территории России – важно говорить о цифровизации не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Участники круглого стола подробно расскажут о новых вызовах цифровой трансформации в период пандемии, о вовлечении регионов в цифровую трансформацию и их кадровом потенциале. Площадка выступает эффективным инструментом для диалога между федеральными и региональными властями и представителями бизнеса, в ходе которого определяются точки роста и барьеры для развития информационных технологий и повышения уровня информационной открытости в регионах.

«Цифровой прорыв» — всероссийский конкурс для IT-специалистов, флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. В настоящий момент в конкурсе уже зарегистрировались более 24 тысяч человек.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

Источник: Пресс-цент Южного IT-хаба Конкурса "Цифровой прорыв"