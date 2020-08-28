Добро пожаловать в профессию: молодые юристы Кубани получат поддержку адвокатского сообщества

/Общество/

Межрегиональная молодежная общественная организация «Молодые юристы» только недавно открыла своё представительство в Краснодаре, а уже 26 августа было подписано соглашение о сотрудничестве с Адвокатской палатой края.

Соглашение и дорожную карту мероприятий на 2020-21 год подписали Президент Адвокатской палаты Краснодарского края Андрей Чехов, Председатель Правления Межрегиональной молодежной общественной организации «Молодые юристы» Олег Панасюк и руководитель Краснодарского отделения ММОО «Молодые юристы» Алексей Иванов. Теперь студенты и выпускники юридических факультетов Кубани смогут участвовать в конкурсах «Экзамен по профессии» и «Адвокатура. Шаг в профессию», которые за 7 лет существования этой общественной организации в Ростовской области заслужили солидную репутацию. А главное – они получат возможность погрузиться в профессию благодаря программам стажировок.

– «Традиционно высокий во всем мире престиж юридического образования не отменяет сложностей становления вчерашних студентов – успешными практикующими профессионалами. Мы все проходили этот замкнутый круг: когда без опыта не берут на работу, а опыт невозможно получить без работы. Сегодня мы хотим облегчить этот путь для наших будущих молодых коллег и совместными усилиями построить платформу для обмена опытом, стажировки и дальнейшего трудоустройства талантливых выпускников юридических факультетов Краснодарских ВУЗов. Как управляющий партнёр адвокатского бюро «Правовой статус», я рад предоставить молодым специалистам возможность превратить полученные теоретические познания в юриспруденции в практический опыт правоприменения – на базе нашего бюро, в реальных делах. Уверен, что кто- то из стажёров пополнит ряды наших постоянных сотрудников, ну а полезные профессиональные навыки и необходимую практику получат все без исключения участники программы. Это большая и по-настоящему значимая миссия – и у нас большие планы по ее реализации. Мы благодарны за содействие Адвокатской палате края и надеемся, что и другие участники юридического сообщества Кубани захотят стать нашими партнерами в этом благородном начинании», – прокомментировал Алексей Иванов.

Источник: https://legal-status.com/