ОНФ Кубани держит на контроле сроки строительства фельдшерско-акушерских пунктов и зданий врача общей практики

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Региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае держит на контроле сроки строительства, а также сроки сдачи в эксплуатацию ФАПов и ВОПов.

По полученной информации от регионального министерства здравоохранения в 2020 году в крае запланировано строительство 19-ти зданий врача общей практики в сельских поселениях, которые должны быть сданы в эксплуатацию в IV квартале 2020 года, и до 25 октября на Кубани установят 28 модульных блоков фельдшерско-акушерских пунктов.

Модератор тематической площадки «Здравоохранение» в региональном штабе ОНФ, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб отметила, что пандемия не сказалась на сроках сдачи социально-значимых объектов. В 2020 году новые кабинеты врачей общей практики появятся в 17 районах края, ФАПы начнут работать заработают в 25 сельских населенных пунктах, еще три появятся в городах Армавир, Сочи, Горячий Ключ. Напомним, в 2019 году было приобретено 6 модульных ФАПов, были построены и запущены в работу три здания врача общей практики.

«По поручению Президента РФ актив ОНФ продолжает работу по проверке медицинских учреждений, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек. В марте 2020 года актив проверил 51 учреждение из 18 муниципалитетов края, по результатам было отмечено, что 2 учреждения находятся в аварийном состоянии, 11 необходим капитальный или косметический ремонт, часть учреждений была недоступна для инвалидов и маломобильных групп граждан. Региональное отделение ОНФ продолжит общественный контроль за ходом ремонта, строительства, оснащения, и ввода в эксплуатацию ФАПов и ВОПов», - прокомментировала член РШ ОНФ, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/