В Адыгее заработала первая в регионе солнечная электростанция

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В Республике Адыгея энергетики местного филиала «Россети Кубань» подключили к электросетям первую в регионе солнечную электростанцию. Объект расположен в пригороде Майкопа. Его мощность составляет 4 МВт.

Специалисты рассказали, что объект солнечной генерации имеет стратегическое значение для экономики Адыгеи. Чтобы подключить генератор, энергетики построили воздушную линию электропередачи 10 кВ и смонтировали ячейки комплектного распределительного устройства наружной установки на подстанции 35 кВ «Ханская» в одноименном сельском поселении пригорода Майкопа.

Новую электростанцию построила Группа компаний «Хевел» в рамках реализации первой очереди инвестиционного проекта в области развития «зеленой» энергетики. Соответствующее соглашение подписал Кабинет министров Республики Адыгея и инвестор на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018.

Строительство объекта солнечной генерации началось еще в ноябре прошлого года и завершилось в июне 2020 года. Расчетный объем годового производства электроэнергии Адыгейской солнечной электростанции должен составить 5,1 млн кВт*ч.

Сейчас инвесторы приступили к реализации второго этапа проекта – сооружению солнечной генерации мощностью 4,9 МВт в Шовгеновском районе. Для подключения энергообъекта специалисты построят воздушную линию электропередачи и выполнят техническое перевооружение подстанции 110 кВ «Шовгеновская». Вторую очередь строительства Адыгейской СЭС обещают завершить в четвертом квартале текущего года.

Как сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев, для присоединения возобновляемого источника электроэнергии к электросетям компании энергетики старались в кратчайшие сроки выполнить необходимые технические мероприятия. Учитывая важность проекта для экономики региона, такие же меры будут предприняты и для второй электростанции.

Источник: https://kuban.mk.ru/