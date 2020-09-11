На Кубани стартовал первый день выборов

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В Краснодарском крае стартовал первый день выборов губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов.

В общей сложности пройдет 79 кампаний на различных уровнях. Организовано 2 799 постоянных избирательных участков, сообщает краевая администрация.

В большинстве муниципалитетов голосование пройдет в помещениях участковых избирательных комиссий с восьми часов утра до восьми часов вечера. В это же время проведут голосование на дому, для граждан, которые по каким-либо причинам не могут посетить участок, рассказали в крайизбиркоме.

Найти расписание можно на каждом УИКе.

Напомним, ранее «МК на Кубани» сообщал, что выборы будут идти три дня, несмотря на официальную дату – 13 сентября. Кубанцы смогут проголосовать досрочно, чтобы избежать большого скопления людей и обезопасить себя в условиях глобальной эпидемии. Тем временем политологи уже активно обсуждают выборы и делают свои прогнозы.

Источник: https://kuban.mk.ru/