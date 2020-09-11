Некоммерческим организациям упростят форму сдачи отчётности в электронном виде

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В рабочую группу по поддержке социального предпринимательства Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ по поддержке малого и среднего бизнеса поступил ряд коллективных обращений от руководителей НКО, СОНКО, организаций, трудоустраивающих лиц с инвалидностью.

Заявители попросили о создании в России сервиса для бесплатной дистанционной сдачи отчётности в Федеральную налоговую службу, Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд России, Федеральную службу государственной статистики. Руководитель рабочей группы, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб направила обращение в Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность создания бесплатной формы отчетности на едином портале госуслуг для юридических лиц и предпринимателей.

На сегодняшний день возможность сдачи отчетности на безвозмездной основе реализована исключительно на сайте Министерства юстиции Российской Федерации посредством размещенной на сайте электронной формы. Иную обязательную отчетность сдать без использования сторонних платных сервисов невозможно.

«Создание раздела для бесплатной сдачи отчетности на портале «Госуслуги», позволит снизить финансовые издержки предпринимателей и юридических лиц и исключить необходимость личного посещения фондов и их отделений. В период пандемии юридические лица и предприниматели столкнулись с невозможностью сдавать отчетность органам исполнительной власти или в фонды, кроме того, в режиме повышенной готовности в регионах отдельные федеральные и территориальные органы не осуществляют прием и до настоящего времени, что еще раз подчеркивает важность развития цифровых технологий. На мое обращение поступил ответ из Министерства труда, в котором сообщается, что в России до 2023 на портале «Госуслуги» планируется внедрить цифровые сервисы, которые позволят юрлицам и предпринимателям, трудоустраивающим граждан с инвалидностью, сдавать отчетность в электронном виде бесплатно. В настоящее время ведомством заключен контракт по разработке этого проекта», - прокомментировала руководитель рабочей группы по поддержке социального предпринимательства, депутат Государственной Думы, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.