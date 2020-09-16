Цифровая эволюция: «Ростелеком» сделает Анапу умным городом

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«Ростелеком» реализует в Анапе проект «Умный город». Соответствующее соглашение подписали директор Краснодарского филиала компании Сергей Поляков и исполняющий обязанности главы города-курорта Василий Швец.

Стороны намерены определить приоритеты развития цифровой среды города, разработать поэтапный план внедрения умных решений в различные сферы и отрасли городского хозяйства и проанализировать объемы работ.

Модернизация повысит эффективность управления муниципалитетом, улучшит городскую среду и создаст более комфортные условия для жизни жителей и гостей Анапы. Подобный проект в этом году реализован в Новороссийске, благодаря чему крупнейший морской порт России был признан первым умным городом на Черноморском побережье.

«Республика детства, как иногда называют Анапу, заслуживает самых передовых и высокотехнологичных решений. Безопасность и комфорт здесь имеют первостепенную значимость, чтобы дети и их родители могли спокойно посвятить время отдыху и приятным впечатлениям. И такие решения у нас есть. Как есть и богатый опыт их применения в больших и малых городах по всей стране. Команда “Ростелекома” сделает все возможное для создания в Анапе эффективной, удобной и безопасной цифровой среды, с помощью которой будет решаться множество вопросов, от умного видеонаблюдения на улицах до системы поддержки принятия управленческих решений с использованием искусственного интеллекта», – рассказал Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Среди планируемых в Анапе умных технологий рассматриваются варианты внедрения интеллектуальных систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, развитие системы управления дорожным движением, видеонаблюдения и фотовидеофиксации, создание в городе умного транспорта, умных остановок и других полезных для жизни цифровых решений.

«Наше сотрудничество позволит создать и внедрить на территории курорта технологии умного ЖКХ, умных парковок, умного общественного транспорта и всего комплекса составляющих проекта “Умный город”, который сегодня “Ростелеком” активно развивает по всей стране. Компания является одним из лидеров в этом вопросе с точки зрения программного обеспечения, компетенции, кадровой подготовки, поэтому я искренне верю, что наше сотрудничество будет плодотворным», – подчеркнул Василий Швец, исполняющий обязанности главы города-курорта Анапа.

«Ростелеком» системно реализует на юге России национальный проект «Умный город» и органично дополняющий его федеральный проект «Цифровой регион». Первый предполагает разворачивание цифровых платформ в муниципалитетах, второй – их интеграцию в единую систему, но уже в масштабе региона. Национальный цифровой провайдер последовательно внедряет в городскую среду интеллектуальные решения, способствующие экономии расходов и улучшающие основные функции в обеспечении жизнедеятельности города. Например, энергоэффективное освещение, реализованное «Ростелекомом» в Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске и других городах Юга, позволяет экономить до 65% расходов на электроэнергию и в два раза снижает нагрузки на сети. В скором времени такие системы освещения заработают в Сочи и Туапсе.

Источник: https://www.company.rt.ru/