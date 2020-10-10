Очередная встреча с диким оленем в Краснодаре

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Уже почти неделю жители Краснодара сообщают о появлении молодого оленя в разных районах города.

Его видели на Комсомольском и Гидрострое, а также на Ставропольской. Вчера вечером неожиданная встреча произошла в сквере Пограничников.

Когда в полицию поступило сообщение об очередной встрече с диким животным, на место выехал патруль в сопровождении отряда "Кубань-СПАС". Однако поймать оленя не удалось и сейчас никто не знает, где он находится, — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Как писал "МК на Кубани", ранее жители краевого центра встретили животное ночью посреди Пашковки. Видео с места встречи очевидцы опубликовали в соцсетях.

Источник: https://kuban.mk.ru/