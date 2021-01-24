День Н. «Репетиция». Предварительные итоги...

/Общество/

1. Это была именно репетиция, не нужно обольщаться Управляющие Навальным силы (как внешние, так и внутренние игроки) продемонстрировали целый набор технологий, которые позволяют достаточно эффективно «раскачивать» аудитории различных соцсетей и создавать для мировых медиа эффектные картинки, которые власти весьма неудобны.

2. «Тикток-эффект» сработал не на массовость, а на картинку Поэтому мантра «миллионы просмотров не конвертируются в численность улицы» опасна прежде всего для ее авторов, которые при дальнейшем использовании противной стороной приёма «переключение площадок» могут потерять ориентацию в пространстве и принять неправильные решения.

3. «Школота» не преобладала в составе протестного движа Но во многих «проблемных» городах (Владивосток, Краснодар, Екатеринбург) существует реальная угроза использования любопытствующей школоты в качестве «пушечного мяса». И вот тогда у власти будут крайне серьезные проблемы.

4. «Проблемные» зоны — Екатеринбург, Краснодар, Петербург. Причём, наиболее тревожная ситуация, на мой взгляд, в Екатеринбурге и Питере. Возможно, в Екатеринбурге это связано с мощным НКО и медиа-сектором, тесно связанным с американским дипкорпусом и Ельцин-центром. В Питере проблема с анархистами и антифа давняя, застарелая, к тому же есть серьёзные проблемы в секторе внутренней политики у губернатора.

5. Грамотная, аккуратная работа силовиков. На большинстве видео, маркируемых как «жесткач», видна большая предварительная работа по обучению сотрудников «мягкому винтилову», а также противодействию провокаторам. В результате в большинстве регионов процесс задержания был достаточно демократичным, не позволяющим формировать нужную оппонентам власти картинку.

6. Открытое вмешательство в события 23 января американского дипкорпуса и в очередной раз вышедшие наружу внутриэлитные противоречия между «партией Госсовета» и «партией Совбеза» требуют незамедлительного реагирования президента. С американцами, возможно, стоит начать с угрозы объявления посла США в России персоной нон-грата, поскольку для новой администрации он является «временным» послом и все равно будет скоро заменён. Так что тут можно сыграть на обострение совершенно спокойно и уверенно.

Максим Жаров

Источник: Телеграм-канал