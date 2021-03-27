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ГЕЛЕНДЖИК ПОГАСИТ ОГНИ В «ЧАС ЗЕМЛИ»
Час Земли — ежегодное международное событие, самая массовая экологическая акция на планете.
Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем.
Кульминацией кампании является сам «Час Земли»:
- миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час
- тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.
27 марта в Геленджике в знак солидарности со всем миром погрузятся в темноту:
- Крест и часовня в честь преподобного Серафима Саровского на Маркотхском хребте;
- Стела на въезде в город со стороны Новороссийска;
- Набережная;
- Здание администрации Геленджика;
- Андреевский кафедральный собор;
- Андреевский парк;
- ЖК Черноморский.
Условия проведения акция «Час Земли» размещены на официальном сайте Всемирного фонда дикой природы 60.wwf.ru.
Выключайте свет 27 марта в 20:30 - присоединяйтесь к самому крупному флешмобу в мире!
Кульминацией кампании является сам «Час Земли»:
- миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час
- тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.
27 марта в Геленджике в знак солидарности со всем миром погрузятся в темноту:
- Крест и часовня в честь преподобного Серафима Саровского на Маркотхском хребте;
- Стела на въезде в город со стороны Новороссийска;
- Набережная;
- Здание администрации Геленджика;
- Андреевский кафедральный собор;
- Андреевский парк;
- ЖК Черноморский.
Условия проведения акция «Час Земли» размещены на официальном сайте Всемирного фонда дикой природы 60.wwf.ru.
Выключайте свет 27 марта в 20:30 - присоединяйтесь к самому крупному флешмобу в мире!
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик