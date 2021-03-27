ГЕЛЕНДЖИК ПОГАСИТ ОГНИ В «ЧАС ЗЕМЛИ»

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Час Земли — ежегодное международное событие, самая массовая экологическая акция на планете.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем.

Кульминацией кампании является сам «Час Земли»:

- миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час

- тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

27 марта в Геленджике в знак солидарности со всем миром погрузятся в темноту:

- Крест и часовня в честь преподобного Серафима Саровского на Маркотхском хребте;

- Стела на въезде в город со стороны Новороссийска;

- Набережная;

- Здание администрации Геленджика;

- Андреевский кафедральный собор;

- Андреевский парк;

- ЖК Черноморский.

Условия проведения акция «Час Земли» размещены на официальном сайте Всемирного фонда дикой природы 60.wwf.ru.

Выключайте свет 27 марта в 20:30 - присоединяйтесь к самому крупному флешмобу в мире!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик