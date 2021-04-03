Владимир Синяговский : Краснодарский край сохранил лидерство в России по объемам производства вина и шампанского

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Ежегодно увеличиваются площади молодых виноградников.

В 2021 году заложат 1700 га плантаций. Это позволит собрать урожай на уровне прошлого года и произвести достаточное количество продукции. За первые 2 месяца 2021 года на Кубани произведено 2,1 млн дал винодельческой продукции, в том числе 1,3 млн дал вина и 576 тыс. дал шампанского.

«Кубань не первый год занимает первое место в стране по объемам выпуска вина и шампанского. Кроме того большинство результатов международных конкурсов подтверждает высокое качество выпускаемой продукции. В прошлом году в Краснодарском крае выпустили более 21 млн дал винодельческой продукции. Из них игристых и шампанских вин – 4,9 млн дал, вина – почти 14 млн дал. По этим показателям Кубань занимает первое место в стране», отметил Владимир Синяговский.