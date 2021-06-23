Новые люди провели первое заседание рабочей группы по разработке критериев оценки глав российских городов

Собрались представители научного сообщества, общественных организаций, урбанисты, депутаты, чтобы вместе сформулировать список параметров, которые помогут объективно разобраться, насколько управленцы справляются со своей работой.

«Мы хотим, чтобы главы муниципальных образований чувствовали ответственность перед жителями. Для этого необходимо ввести чёткие показатели эффективности из работы», — подчеркнул депутат новосибирского Заксобрания от партии «Новые люди» Сергей Левшенков.

Главная цель — сформулировать критерии оценки таким образом, чтобы они позволяли оценить работу городской администрации по всем основным направлениям: от ремонта дорог до состояния детских садов, от благоустройства до поддержки малого бизнеса. При этом под каждый критерий необходимо подвести количественные показатели, чтобы оценка была максимально объективной.

Правозащитник, сторонник партии «Новые люди» Наталья Пинигина предложила создать интерактивную карту городских проблем, чтобы каждый мог оставить там замечание и проследить, как решается вопрос.

«Критерии помогут вернуть вовлеченность людей в управление городом. Если эти показатели не выполняются, то можно использовать принцип: «Не справился — на выход». Работать нужно на всех уровнях, в том числе федеральном», — подчеркнула Наталья Пинигина.