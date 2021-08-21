Давайте поможем всем миром

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Тёма Беляк, ему 8 лет. Диагноз - двусторонняя сенсоневральная глухота. Спасут сверхмощные слуховые аппараты стоимостью 169 439 рублей.

"Сын не прошел проверку слуха еще в роддоме, но диагноз врачи поставили лишь в годик: тугоухость 2-й степени. Лечения не предлагалось – считалось, что имеющегося слуха у Тёмы достаточно для развития речи. Но речь не развивалась, сын обходился жестами и мимикой. Мы самостоятельно обратились в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, где диагностировали двустороннюю тугоухость 3–4-й степени и рекомендовали срочно купить сыну слуховые аппараты. Несмотря на упущенное время, за полтора месяца с аппаратами Тёма начал говорить! К сожалению, в шесть лет сын заболел сальмонеллезом, следствием которого явился полиартрит. Пришлось все силы бросить на спасение его физического здоровья. Мы переехали на юг, где Тёма чувствует себя лучше. Сейчас сын окончил первый класс специализированной школы, занимается плаванием, у него много друзей. Но срок действия аппаратов подошел к концу, без них обучение в школе невозможно. Сурдолог подобрала новые сверхмощные аппараты. К сожалению, за государственный счет такие аппараты не предоставляют. Для нас эта сумма неподъемна. Пожалуйста, помогите!!" - рассказала Александра Беляк, Тимашевск.

Сурдолог-оториноларинголог Детской городской поликлиники №1 Светлана Коваленко (Краснодар) отметила: «У Артема тяжелая потеря слуха, двусторонняя сенсоневральная глухота, для того чтобы слышать звуки окружающего мира, ему необходимы сверхмощные многоканальные цифровые программируемые слуховые аппараты заушного типа с индивидуальными ушными вкладышами. Благодаря им Артем сможет жить полноценной жизнью, общаться, развиваться и обучаться».

Как помочь Тёме?

— навести камеру, отсканировать QR-код смартфоном, чтобы пожертвовать по банковской карте

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/154

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Тёма Беляк);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Тёмы Беляка);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Тёма Беляк;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Тёма Беляк);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд