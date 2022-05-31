Крымский район — территория счастливого детства

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Первый месяц долгожданного лета начинается Международным днём защиты детей. Это повод не только подготовить развлечения и конкурсы для школьников и дошколят, но и ещё раз вспомнить, что взрослые несут ответственность за подрастающее поколение.

О том, как в Крымском районе заботятся об интересах самых маленьких жителей, в интервью рассказал глава муниципалитета Сергей Лесь.

– Последние несколько лет особенно быстрыми темпами в Крымском районе развивается образовательная инфраструктура: строятся и ремонтируются детские сады, школы, спортивные объекты. Расскажите, какие проекты в этом направлении планируется реализовать в ближайшее время?

– В этом году будут запущены три новых детских сада. В селе Фадееве Варениковского сельского поселения никогда не было дошкольного учреждения. В этом году для удобства жителей открываем группу для детей с 3 до 7 лет – в шаговой доступности, больше никуда детей возить не нужно будет.

Также в планах на этот год открыть детский сад в хуторе Адагуме для двух групп, в том числе 15 мест для детей ясельного возраста – от полутора до трёх лет.

Сейчас в Крымском районе полностью закрыта актуальная очередь (дети от 3 до 7 лет), в течение этого года закроем вопрос и с текущей. Составлен чёткий план действий, уже приступили к его реализации.

В этом году в городе Крымске будет открыто новое дошкольное учреждение на пять групп на улице Свердлова. Ещё 150 семей смогут отдать своего ребёнка в детский сад. Работы по капитальному ремонту уже ведутся.

В 2017 году в очереди стояло более 3 тысяч детей. Обеспечить всех местами удалось благодаря систематической работе по запуску детских садов. Так, за последние пять лет мы построили новый детский сад № 1 в городе Крымске, при поддержке депутата государственной Думы Ивана Ивановича Демченко возвели две пристройки – в хуторе Новоукраинском и посёлке Южном, построили 13 детских садов по 50-60 мест в городе Крымске, станице Троицкой, селе Кеслерове, станице Нижнебаканской, селе Молдаванском, хуторе Новотроицком. И работа эта продолжается. Также в планах на этот год – начать строительство школы в станице Варениковской. Там новое учебное учреждение необходимо.

– У школьников и студентов начались долгожданные каникулы. Впереди три жарких летних месяца. Как в этом сезоне будут организованы досуг и занятость детей и подростков?

– В этом году будут функционировать профильные лагеря с дневным пребыванием на базе каждой из 36-ти образовательных организаций Крымского района. 34 из них – это школы, две – организации дополнительного образования: Детский эколого-биологический центр (ДЭБЦ) и Центр развития творчества детей и юношества. Кроме того, на базе школ будут работать 14 лагерей труда и отдыха, куда будут зачислены дети от 14 лет и старше.

В нынешнем году мы начинаем работать в ещё одном, новом формате: в лагерь дневного пребывания могут быть зачислены будущие первоклассники. Здесь для них будет организована работа социально-педагогической направленности, проще говоря, подготовка к школе.

Помимо прочего, будет организовано временное трудоустройство для несовершеннолетних. Всего за летний период по муниципалитету нами планируется устроить 619 детей от 14 лет и старше.

На базе ДЭБЦ будут функционировать три тематические площадки различной направленности: «Радуга», «Волонтёр» и «Подросток». На базе школ начнут функционировать вечерние и дневные тематические площадки, будет организована работа библиотечных, музейных клубов.

В летний период будут проведены многодневные и краткосрочные походы, организовано посещение музеев и кинотеатра.

– Пандемия коронавирусной инфекции на два года оставила выпускников школ муниципалитета без большого районного праздника. Сейчас, когда эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, каким будет выпускной 2022-го?

– В этом году выпускные пройдут в долгожданном очном формате. В каждой образовательной организации состоится вручение аттестатов и запланировано большое районное мероприятие для выпускников 11 классов.

– У детей и подростков в Крымском районе нет недостатка в площадках для проявления своих талантов. И они регулярно демонстрируют успехи в творчестве, учёбе, спорте. Какие программы поощрения одарённых ребят, наподобие недавно прошедшей премии «Крона», существуют в муниципалитете?

– «Крона» в нашем районе проводилась уже семь раз. А в этом году мы провели ещё одно масштабное мероприятие – впервые чествовали на большой сцене победителей и призёров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Теперь такая церемония награждения станет для нашего муниципалитета ежегодной.

– Насколько для Крымского района сегодня характерны такие проблемы, как курение, алкоголизм, наркомания среди несовершеннолетних? Какие меры применяются для борьбы с этими социально опасными явлениями?

– Проблема табакокурения среди молодёжи существует. Для её решения мы проводим большую работу среди учащихся образовательных организаций, направленную на профилактику табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости.

В школах для учащихся проводятся беседы, тренинги, выступления агитбригад.

Ежегодно с согласия родителей (законных представителей) среди учеников 7-11 классов проводится социально-психологическое тестирование, направленное на выявление у подростков склонности к зависимости.

Очень важно отметить, что на протяжении уже нескольких лет подряд в Крымском районе нет учащихся, состоящих на учёте у врача-нарколога.

– Какая бы работа в интересах самых маленьких жителей ни проводилась, а счастливое детство, как ни крути, начинается с семьи. И, к сожалению, весьма распространённым явлением нашей действительности продолжают оставаться социально неблагополучные семьи. Как много подобных ячеек общества в нашем районе? Какие проводятся мероприятия для защиты детей в таких семьях? Каковы результаты этой работы?

– В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Крымского района, по данным на 1 января 2022 года, состояло 25 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают 57 детей.

Благодаря деятельности комиссии родители проходят лечение от алкогольной зависимости, им оказывают содействие в официальном трудоустройстве, в получении необходимых документов для оформления мер социальной поддержки. Взрослым дают советы в вопросах воспитания детей и налаживания внутрисемейных отношений. Совместно с главами поселений решаются вопросы улучшения жилищных условий. Так, особо нуждающимся семьям помогают приобретать мебель, бытовую технику, материалы для ремонта.

Дети из неблагополучных семей отправляются на санаторно-курортное лечение, отдыхают в детских оздоровительных лагерях (в прошлом году такую поддержку получили 35 ребят). Для первоклассников приобретаются портфели, канцелярские принадлежности и даже одежда.

Особое место в работе комиссии отведено посещению семей, находящихся в социально опасном положении, на дому. Визиты осуществляют специальные межведомственные рабочие группы. В первую очередь они обращают внимание на соблюдение прав и интересов несовершеннолетних, наличие у детей одежды и обуви, готовой пищи, запаса продуктов, состояние электросетей.

Отдельное внимание уделяется и досугу ребят из неблагополучных семей. Для них организуются спортивные соревнования, дни здоровья, творческие конкурсы, экскурсии в музеи, храмы, в воинскую и пожарную части, поездки по местам боевой славы и многое другое. И, конечно же, в свободное от учёбы время при содействии центра занятости несовершеннолетним помогают с временным трудоустройством.

О результатах работы комиссии говорит то, что в 2021 году 14 семей, воспитывающих 44 несовершеннолетних, были сняты с учёта по исправлению.

Источник: https://призыв24.рф/sobitiya/47954-krymskij-rajon-territorija-schastlivogo-detstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D