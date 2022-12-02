1 декабря председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел заседание Совета законодателей Краснодарского края

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В нем приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, избранные от региона, депутаты Законодательного Собрания и представительных органов муниципалитетов. Федеральные парламентарии подключились к обсуждению по видео-конференц-связи.

В повестку дня было включено три инициативы по корректировке федерального законодательства.

Суть первой инициативы «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» изложил первый зампред комитета по финансово-бюджетной политике Алексей Титов.

По существу второго вопроса, касающегося поддержки самозанятых, также выступил Алексей Титов. Он представил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ.

При этом узконаправленным ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» не урегулирован порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого самозанятыми гражданами.

Профильные депутаты полагают, что в законодательстве существует пробел в установлении права самозанятых на приобретение в собственность такого имущества, которое ранее им было передано в аренду, а также отсутствует порядок возмездного отчуждения им этого имущества.

В этой связи проектом предлагается распространить положения Федерального закона об отчуждении госимущества на самозанятых. Кроме того, определены условия, при которых они вправе выкупить его по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, без проведения торгов.

Третьим пунктом законодатели рассмотрели проект инициативы по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«В настоящее время органы госвласти и местного самоуправления активно вовлечены в процесс цифровизации и цифровой трансформации своей деятельности. И одним из следующих этапов данного процесса могут стать изменения, содержащиеся в предлагаемом документе», - констатировал Юрий Бурлачко, предваряя обсуждение.

В ходе обсуждения парламентарии поддержали каждую из предложенных инициатив. Ряд предложений озвучил депутат Государственной Думы Николай Осадчий, которые будут учтены при подготовке итоговых документов.

Также были рассмотрены и организационные вопросы. В частности, принято решение об утверждении сенатора РФ Александра Трембицкого на пост заместителя председателя Совета. В этой должности он сменил Владимира Бекетова, занявшего в новом созыве ЗСК место зампреда.

Кроме того, заместителями председателя Совета остаются от Государственной Думы - Иван Демченко, от представительных органов городских округов - Вера Галушко, муниципальных районов – Андрей Зотов.