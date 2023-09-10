Иван Демченко поделился некоторыми итогами работ по благоустройству мест общего пользования в Славянском районе

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Депутат Госдумы РФ Иван Демченко рассказал о благоустройстве мест общего пользования в Славянском районе.

Муниципалитет ведет активную работу по реализации Народной программы партии «Единая Россия». В районе уже благоустроен «Северный парк», «Аллея любви» и некоторые другие скверы, парки и придомовые территории в сельских поселениях. Завершено благоустройство ул. Набережной в г. Славянске-на-Кубани.

Также в рамках реализации проекта «Городская среда» идет благоустройство парковой территории в п. Совхозном, расположенной за администрацией Прибрежного поселения. Установлена детская площадка, а также спортивная, имеющая тренажеры и оборудование для воркаута. По периметру парка создается беговая дорожка. Ведутся работы по созданию зон для отдыха с размещением лабиринта из кустарника. Впереди работа по озеленению.

В своих социальных сетях Иван Демченко отметил: «Каждый из нас хочет жить в красивом, благоустроенном городе, чтобы дети могли играть на детской площадке, а вид из окна радовал глаз. Партийный проект «Городская среда», существующий с 2017 года, преследует именно эту цель — создание удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни граждан».