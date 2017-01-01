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/Общество/

Поклонская прочла новогодний стишок про гномиков

На канале Youtue появилось видео, на котором депутат Госдумы Наталья Поклонская читает стихотворение про Новый год и гномиков.

По ее словам, этим сообщением она хотела донести до общественности, что бы они оставили все зло и обиды в уходящем году. 

Она также предложила в новогоднюю ночь под бой курантов, после выступления президента Владимира Путина, пожелать ему и «всем нам божьей помощи, сил и здоровья, благополучия и процветания великой и единственной Родины — России».

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Общество

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