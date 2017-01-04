В Пятигорске двухлетний малыш сам гулял по городу, пока мама отмечала Новый год

/Общество/

Женщина даже не заметила исчезновение сына.

Когда жители Пятигорска увидели ночью на улице 2-летнего кроху, они подумали, что где-то рядом его родители. Однако малыш громко плакал, а никого из взрослых поблизости не было. Тогда прохожие решили не искушать судьбу и позвонить куда следует.

Прибывшие на место медики «скорой» забрали мальчугана в больницу, где первым делом его умыли, переодели и накормили. Кроха еще долго плакал, пока не понял, что находится в безопасности. После этого уставший малыш крепко уснул. А тем временем правоохранители обьявили в розыск нерадивых родителей ребенка.

Стражам порядка помогли и пользователи соцсетей, после того, как об этой истории узнали в Сети.

И пока полицейские, врачи и жители Пятигорска пытались выяснить, что произошло с родителями и почему малыш остался один, его мама продолжала отмечать Новый год.

Как выяснилось, женщина даже не заметила исчезновение своего ребенка. Мальчик, которого, как выяснилось, зовут Максим, сам вышел из дома, отправился гулять и заблудился. По словам соседей, горе-мамаша любит приложиться к бутылке.

Источник: news-r.ru