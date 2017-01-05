В Сочи прошло официальное открытие первого казино в игорной зоне

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Первое казино игорной зоны "Красная Поляна" официально открылось в четверг в Сочи. Новый развлекательный объект будет способствовать увеличению туристического потока, особенно в межсезонье, заявил на церемонии открытия заведения заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

"Сочи стал в последнее время уникальным туристическим городом, столицей туристической России, и теперь мы уже становимся и развлекательной столицей России. Мы имеем уже серьезные показатели (по загрузке номерного фонда), в целом по году у нас - 80-82%. И сегодняшнее событие позволит увеличить поток туристов", - выразил уверенность Юрченко.

В состав комплекса "Сочи Казино и Курорт", расположенного на территории горного курорта "Горки Город", входят игровые залы, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики. "Здесь будет работать 1,1 тыс. человек. Ежегодно казино в бюджеты всех уровней будет направлять не менее 0,5 млрд рублей", - отметил значимость открытия игорной зоны для развития курорта Сочи генеральный директор всесезонного курорта "Горки Город" Александр Саурин.

В тестовом режиме пятая на территории РФ игорная зона приняла первых посетителей еще 24 декабря 2016 года. В первый же вечер работы казино количество посещений составило порядка 1 тыс. человек.

Распоряжение о создании игорной зоны "Красная Поляна" было опубликовано 19 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Игорная зона расположится в горном кластере Сочи на территории 165 тыс. кв. м на земельных участках, представленных ранее для размещения олимпийских объектов, финансирование и строительство которых не осуществлялось за счет бюджетных средств или средств государственной корпорации "Олимпстрой".

В Щербиновском районе Краснодарского края уже действует игорная зона "Азов-Сити", где работают две компании-инвестора. После открытия игорной зоны в Сочи "Азов-Сити" продолжит функционировать до конца 2018 года.

Источник: tass.ru