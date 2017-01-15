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Отключение электроэнергии в Новороссийске на 16 января
Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 16 января 2017 года.
|№
|Отключаемая электроустановка
|Население (тыс.жителей)
|Социально-значимые объекты
|Дата/Время отключения
|Адреса абонентов
|1
|
ТП 484
РУ-0,4
тр-р
тех.обслуж
|0
|0
|16.01.2017
08:00-12:00
|п. Мысхако, ул. Морская
|1
|ТП- 605
РУ-0,4
тр-р
тех.обслуж
|0,65
|0
|16.01.2017
13:00-17:00
|п. Мысхако, 8-я Гвардейская
Источник: «Новороссийскэлектросеть»