Отключение электроэнергии в Новороссийске на 16 января

/Общество/

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 16 января 2017 года.

№ Отключаемая электроустановка Население (тыс.жителей) Социально-значимые объекты Дата/Время отключения Адреса абонентов 1 ТП 484 РУ-0,4 тр-р тех.обслуж 0 0 16.01.2017

08:00-12:00 п. Мысхако, ул. Морская 1 ТП- 605

РУ-0,4

тр-р

тех.обслуж 0,65 0 16.01.2017

13:00-17:00 п. Мысхако, 8-я Гвардейская

Источник: «Новороссийскэлектросеть»