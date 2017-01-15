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Отключение электроэнергии в Новороссийске на 16 января

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 16 января 2017 года.

 

Отключаемая электроустановка Население (тыс.жителей) Социально-значимые объекты Дата/Время отключения Адреса абонентов
1

ТП 484

РУ-0,4

тр-р

тех.обслуж

 0 0 16.01.2017
08:00-12:00		 п. Мысхако, ул. Морская
1 ТП- 605
РУ-0,4
тр-р
тех.обслуж		 0,65 0 16.01.2017
13:00-17:00		 п. Мысхако, 8-я Гвардейская

 

Источник: «Новороссийскэлектросеть»

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Категория: Новости / Общество

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