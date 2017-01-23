В Краснодаре пройдет выставка «Человек/природа: трудности перевода»

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В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 1 февраля откроется выставка современных художников-фотографов «Человек/природа: трудности перевода».

Мероприятие посвящено Году экологии в России, сообщили в организаторы.

Авторы Екатерина Бубнова, Андрей Семенов и Клаудиа Фриц представят фотоработы в разных направлениях. Посетители увидят многоцветные коллажи о древней природе, пейзажи Кольского полуострова, изображения австрийских Альп. Организаторы отмечают, что фотографы обращаются к теме хрупкости природы и ответственности человека за планету.

Торжественное открытие запланировано в 14:00. Выставка продлится до 15 февраля.

Источник: kuban24.tv