В Сочи пройдет концерт-реквием в память о погибших при падении Ту-154

/Общество/

В Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в Сочи 2 февраля пройдет концерт-реквием в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154.

Для зрителей выступит Сочинский симфонический оркестр во главе с дирижером Олегом Солдатовым, камерный хор и солисты городской филармонии. Они исполнят произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Габриеля Форе и Эдварда Грига.

Начало в 19:00, сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

Вкраснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко 2 февраля пройдет концерт, посвященный памяти погибших при падении самолета Ту-154 под Сочи.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.

Источник: kuban24.tv