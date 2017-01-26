В Кавказском районе уничтожили санкционные яблоки с Украины

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В станице Кавказской в январе сотрудники Россельхознадзора обнаружили продажу санкционных яблок.

Фрукты продавали на рынке в районе переулка Первомайского. На продукцию отсутствовали документы. На упаковке было указано, что страной происхождения является Украина.

Согласно законодательству, такие фрукты из этой страны запрещены к ввозу на территорию России. В связи с этим 122,8 кг яблок изъяли и уничтожили, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Источник: kuban24.tv