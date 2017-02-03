Краснодарские предприниматели пожалуются в ФАС на закон об ограничении продажи пива в многоэтажках

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Краснодарские предприниматели к 10 февраля подготовят и отправят в Конституционный суд и ФАС обращения с просьбой проверить поправки в краевой закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» на соответствие Конституции и антимонопольному регулированию.

Решение принято после встречи представителей около 70 предприятий отрасли в кубанском представительстве «Опоры России». Инициаторы обращения в КС и ФАС говорят о возможном лоббировании интересов торговых сетей, в частности «Магнита». Представители заксобрания — что закон прежде всего защищает интересы граждан. Эксперты не берутся прогнозировать, будет ли обращение принято Конституционным судом, но считают, что у него есть шансы на рассмотрение в ФАС.

Законодатель ссылается на то, что федеральными законами регионам делегировано право устанавливать дополнительные ограничения в продаже спиртного. «Принципиальное решение проверить соответствие нормам Конституции введенных законодателями ограничений мы приняли раньше. Сейчас к нам ежедневно обращаются предприниматели, которые могут безвозвратно потерять свой бизнес уже в ближайший месяц-два и которые считают закон несправедливым. В частности, они усматривают в нем дискриминацию и создание неравных условий по сравнению с другими участниками рынка, прежде всего — продуктовыми магазинами, реализующими среди прочего и алкогольную продукцию непосредственно в многоквартирных домах или рядом с ними»,— рассказал председатель кубанского отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков. Он сообщил, что на встрече присутствовали не только предприниматели, представлявшие точки продажи разливного пива, но и поставщики ПЭТ-тары, оборудования для розлива и представители других смежных направлений бизнеса.

По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, в регионе действует 1665 организаций торговли и общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, которые подпадают под ограничения. Из них в Краснодаре — 625 объектов, в Сочи — 544.

О том, что в случае принятия законопроекта положительный эффект получат крупные торговые сети и организации торговли и общественного питания, не расположенные в многоэтажках, на стадии разработки законопроекта говорили эксперты краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства (МСП). В оценке регулирующего воздействия законопроекта среди отрицательных эффектов для бизнеса они отмечали риски снижения конкуренции, падение выручки от продаж субъектами МСП, необходимость затрат на переформатирование торговых площадей. Также в качестве негативного эффекта назывался возможный переход потребителей на крепкие алкогольные напитки; увеличение объемов розничной продажи слабоалкогольных напитков в отдельно стоящих зданиях, расположенных во дворах домов. Потери краевого бюджета департаментом оценивались в 243,8 млн руб. в год.

Источник: kommersant.ru