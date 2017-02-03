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/Общество/

Краснодарцы требуют проверить владельца ветклиники, набивавшего котам татуировки

Зоозащитники и заводчики кошек породы сфинкс просят прокуратуру проверить сеть ветеринарных клиник «Здоровье» в Краснодаре, где котам набивали татуировки.

Активисты полагают, что тату делались с использованием кустарных татуировочных машинок, и заявляют, что такая процедура болезненная и длительная, и делается под полной анестезией, которая наносит здоровью животных большой вред.

На сайте ветклиники были размещены фотографии, на которых владелец медучреждения Алексей Шиян набивает сфинксу большую цветную татуировку в виде игральных карт.

В краевом управлении Россельхознадзора изданию подтвердили, что от краснодарских заводчиков сфинксов уже поступила жалоба на ветклинку «Здоровье».

В самой клинике от комментариев отказались, а с сайта удалили фотографии, где директор делает кошке тату. Также из перечня услуг учреждения исчезла графа «татуирование для животных».

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Общество

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