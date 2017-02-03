Как выбрать хорошую строительную фирму

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Хорошо известно, что ремонт в квартире, делается не на один и не на два года — тем более, если речь идет о комплексной отделке помещений, подразумевающей переустройство или перепланировку. То, насколько качественно будут выполнены такие работы (например, «черновая подготовка» или разводка инженерно-технических и электрических сетей), определяет длительный и безопасный характер эксплуатации жилых и подсобных помещений. По этой причине вопрос о том, как выбрать строительную компанию, представляется весьма обоснованным.

Принято считать, что критериями того, насколько та или иная фирма по ремонту пригодна в качестве подрядной организации с точки зрения обеспечения своевременного и качественного ведения работ, служат:

наличие договора;

длительные гарантийные обязательства (более двух лет);

наличие офиса с некоторым количеством персонала;

членство в СРО;

демонстрация «результатов работ» на пример других квартир;

отсутствие предоплаты.

И по отдельности, и в своей совокупности указанные критерии хороши в теории. Однако на практике заказчика могут ожидать неприятные сюрпризы там, где их не должно было быть исходя из правил жанра и принятых рекламных штампов, рассчитанных на привлечение новых клиентов. Так, договор может быть заключен с ремонтной организацией, которая не располагает средствами, необходимыми для обеспечения своих обязательств, и в том числе в порядке осуществления исполнительного производства, основанного на решении суда. Излишне длительные гарантийные сроки также должны насторожить потенциального заказчика — в условиях современного высотного строительства в России подобная политика подрядчика рассчитана на авось, на желание осуществлять ведение дел лишь в краткосрочной перспективе с последующей заменой местонахождения и фирменного наименования.

Необходимость членства в СРО и то, насколько такое участие соотносится с качеством работ, до сих пор остается спорным вопросом. Сама по себе принадлежность к саморегулируемой организации для фирмы, специализирующейся на отделке, влечет расходы, не соразмерные с доходами и характером выполняемых работ. Изначально СРО были предназначены для объединения организацией, занятых проектированием и строительством, а не отделкой. По этой причине полноценное, «дорогое», СРО замещается «ремонтными» саморегулируемыми организациями, участие в которых не несет особенных гарантий для заказчика и сомнительно по своей сути.

При посещении сайта той или иной организации можно видеть указание на то, что услуги по ремонту оказывает группа компаний. Подобная оговорка может указывать на использование схемы, когда собственно работы производит сторонняя фирма. Организация, представленная в интернете, в таком случае может фактически выполнять роль лишь посредника. Все преимущества, описанные на сайте (наличие СРО, офиса, длительного опыта работы, примеры выполненных ремонтов), могут не распространяться на ту организацию, с которой заказчик в конечном итоге подписывает договор подряда.

С наибольшей легкостью подрядчики обходят вопрос показа квартир. Часто демонстрируются помещения, к которым подрядная организация имеет косвенное отношение. В ряде случаев имеющиеся связи позволяют договариваться с партнерами о том, чтобы «смотрины» проходили в стенах квартир, ремонтируемых совершенно другими компаниями.

Как найти фирму для ремонта?

Для этого существует два основных пути. Это — поиски в интернете и рекомендации друзей и знакомых. В первом случае следует обращать внимание на возраст сайта и то, с какой регулярностью на его страницах появляются новые материалы. Качество таких материалов также является критерием для оценки деятельности подрядчика. Проверить возраст сайта можно при помощи различных Whois-сервисов. Хорошо, если в раздел «Новости» добавляются собственные тексты. Рекомендации друзей не всегда гарантируют качественное выполнение работ. Это связано с тем, что с момента ремонта в их квартире мог измениться состав бригады. Ваш проект также может отличаться с точки зрения конструктивных особенностей и их «сопряжения» с навыками мастеров.

Наилучшим решением следует считать (и это подтверждает практика) общение с прорабом на объекте и обсуждение различных аспектов выполнения ремонта в вашей квартире. Можно задать вопрос о том, какие стандарты мастера используют в ходе ведения работ. Можно поинтересоваться тем, как долго сохнут различные отделочные смеси, или задать вопрос о том, можно ли на быстротвердеющие стяжки производить укладку напольного покрытия через 2–3 дня. Ответом должно служить утверждение, что быстротвердеющая смесь предполагает лишь скорый набор первоначальной прочности. Укладка напольного покрытия зависит от показателей остаточной влажности. Интересно также услышать мнение прораба по части использования легкой стяжки Убо. Если в ответ вы услышите то, что такая смесь может использоваться в качестве полноценной стяжки, вы можете смело продолжать поиск мастеров. Данная смесь предназначается лишь для предварительного устранения неровностей и закрытия коммуникаций и предполагает устройство традиционного выравнивающего слоя поверх.

Особое уважение вызывают прорабы и мастера, которые интересуются наличием проектной документации и ее содержанием, а также возможностью реализации ваших идей с точки зрения соблюдения правил перепланировки квартир. И если прораб говорит о том, что так сделать нельзя или подобное проектное решение не соответствует технологии ведения работ и применения материалов, то это говорит об ответственном подходе к делу.

При выборе бригады не следует гнаться за невысокой ценой. Последствием этого может служить либо увеличение сметной стоимости позднее, либо привлечение работников с низкой квалификацией. Как правило, отсутствие предоплаты компенсируется необходимостью внесения средств за строительные материалы в полном объеме.

Конечно, договор, офис, гарантийные обязательства — все это играет немаловажную роль, но в первую очередь следует полагаться на практический опыт ведения работ, неукоснительное соблюдение технологий и личное общение.