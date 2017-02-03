Кубань получит 147 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов

/Общество/

Краснодарский край в этом году получит из федерального бюджета более 147 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов.

Средства будут также направлены на обеспечение жильем членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Более 57,8 млн рублей предусмотрены на жилье нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов и инвалидов отдельных категорий.

«Это позволит региону в 2017 году обеспечить жильем 113 ветеранов, членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 89 ветеранов и инвалидов отдельных категорий», — сообщили в краевом министерстве труда и социального развития.

На приобретение или строительство жилого помещения будет предоставляться единовременная денежная выплата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского краяю

Источник: kuban24.tv