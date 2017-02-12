На форуме CSF’17 обсудили цифровую грамотность и интернет-риски

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В рамках Cyber Security Forum 2017 состоялась секция “Интернет-риски. Глобальный рейтинг цифровой культуры 2017: Россия и мир”, посвященная цифровой грамотности граждан РФ и рискам, с которыми пользователи могут столкнуться в Сети.

В мероприятии приняли участие Сергей Гребенников (РОЦИТ), Татьяна Голубовская (РОЦИТ), Ульяна Зинина (Майкрософт) и Ольга Логунова (НИУ ВШЭ).

Эксперты отрасли и представители государства обсудили результаты ежегодного исследования РОЦИТ "Индекс Цифровой Грамотности" (ИЦГ) и глобального исследования корпорации Microsoft об основных рисках в интернет-среде "Индекс цифровой культуры", подготовленные специально ко Дню безопасного интернета (7 февраля 2017).

Индекс цифровой грамотности" (ИЦГ) является ежегодным исследованием РОЦИТ, в том числе дающим рекомендации по повышению безопасности общения и коммуникаций пользователей в интернете. В 2016 году исследование проводилось уже во второй раз и затрагивало вопросы цифровой безопасности, компетенций и потребления. По словам директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, индекс цифровой грамотности на сегодняшний день составляет 5,42 по десятибалльной шкале. Причем критичность ситуации состоит в том, что уровень цифровой грамотности низок не только у рядовых граждан, но и у тех, кто должен их обучать.

"1,5 года назад о цифровой грамотности только начали говорить, а сейчас мы уже видим положительный тренд. В 2016 году мы как общественная организация, бизнес и государство сделали очень много для повышения цифровой осведомленности населения в тех или иных аспектах. Но мы все понимает, что нельзя останавливаться на достигнутом. Много проблем все еще остаются нерешенными, с ними нам еще предстоит бороться. Обучать общество нужно совместными усилиями, и для этого нам в первую очередь нужно прислушаться к тем вопросам, которые открыто задают пользователи", — отметил Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.



"Цифровые угрозы значительно эволюционируют. Сейчас мы добрались до ядра проблемы и готовы заниматься повышением цифровой грамотности и культуры населения", — прокомментировала Татьяна Голубовская, директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ.

Также в ходе мероприятия был презентован обновленный сайт проекта цифроваяграмотность.рф , на котором в интерактивной форме представлены все данные исследования. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Источник: РОЦИТ