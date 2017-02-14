Краснодар и Сочи в числе самых популярных российских городов в Instagram

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Рост внутреннего туризма привел к тому, что Краснодар и сочи вышли на лидирующие позиции. За двумя главными мегаполисами России в списке самых «инстаграмных» направлений идут города Краснодарского края — Краснодар (3 место) и Сочи (4 место) с 9 и 8 миллионами постов соответственно.

Значительный рост интереса к внутренним достопримечательностям значительно и позитивно повлиял на весь регион. Краснодар – это важный экономический и культурный центр края, который даже иногда неофициально называют «южной столицей» России. Его сосед – Сочи – также стал крайне популярным после Олимпиады-2014 и продолжает привлекать туристов, предлагая им горнолыжные трассы зимой и пляжный отдых летом. Еще один город на юге страны — Ростов-на-Дону — также оказался в списке «инстаграмных» дестинаций, заняв 6 место с 6,8 миллионами постов.



Двигаясь на восток по Транссибирской магистрали

Являясь крупнейшим и третьим по количеству жителей, Новосибирск (7 место) также вошел в десятку самых «инстаграмных» городов страны. Русскоязычный и англоязычный хэштэг #novosibirsk использовался 6,3 миллиона раз. Также Новосибирск — одна из остановок на Транссибирской магистрали на направлении Москва — Владивосток, город, занимающий 8 позицию в рейтинге с 5,7 миллионами постов. Урал представлен в списке Екатеринбургом (9 место, 5,2 миллиона), а замыкает десятку Самара с 4,6 миллионами опубликованных фотографий.

Источник: Туристический поисковик KAYAK.ru