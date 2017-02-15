Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Кущевском районе

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Во вторник, 21 февраля 2017 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Кущевском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Кущевскому району (ст. Кущевская, пер. Школьный,55).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Кущевскому району по телефону: 8 (861-68) 4-00-01.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю