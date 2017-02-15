Новороссийск отметит День защитника Отечества праздничным салютом

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23 февраля с.г. в ознаменование Дня защитника Отечества салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) произведут более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов. Праздничные салюты пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчь.

Впервые в этом году в Ставрополе будут использованы орудия более крупного калибра. Вместо четырех 76-мм пушек ЗИС-3, задействованных в прошлом году, салют произведут шесть 122-мм гаубиц Д-30.

В Ростове-на-Дону при проведении праздничного салюта разрывы фейерверков в этом году будут подсвечиваться прожекторными установками.

Салюты будут проведены 30-ю залпами с темпом в 30 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон », «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

При проведении салютов будет задействовано более 350 военнослужащих, около 90 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС и ЗИС-3 и др., салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125 мм фейерверочные комплексы «Радуга».

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, что позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным. Разнокалиберност ь фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска позволяют создать в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой (этажностью) разрывов.

В настоящее время личный состав занимается техническим обслуживанием и подготовкой орудий, отрабатывается порядок действий при выполнении выстрелов и пусков из салютных установок, составляется рисунок и подбирается цветовая гамма салютных залпов