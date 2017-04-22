Кадыров: Через два года Чечня станет молодежным и туристическим центром РФ

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Чеченская Республика через два года станет молодежным и туристическим центром России, для этого в регионе созданы все условия. Такое мнение озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров на международном фестивале туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык", который проходит в субботу в Грозном.

"Каждый день мы открываем новые туристические маршруты, нам есть что показать, и можем принимать туристов, но наши недруги, которые не хотят видеть мирную республику, Российскую Федерацию, делают все возможное и невозможное, чтобы не допустить этого. <...> Человек должен сам определиться, не слушая предателей, которые никогда и не были у нас. Еще два года и регион станет молодежным и туристическим центром страны", - сказал Кадыров, отвечая на вопросы журналистов.

Международный фестиваль туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык" проходит на центральной площади Грозного. В нем принимают участие кулинары из более 20 стран и регионов России, известных своими традициями приготовления мяса на углях. В их числе гости из республик Северного Кавказа, а также Алжира, Узбекистана, Испании, Армении, Грузии и Азербайджана. Как сообщил журналистам глава Чечни, гастрономический фестиваль станет ежегодным.

Источник: ТАСС