Северный Кавказ стал лидером по безработице

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В регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксирован максимальный уровень безработицы среди субъектов России.

По данным Росстата, в марте 2017 года численность рабочей силы составила 76,0 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. Численность рабочей силы в возрасте 15–72 лет составила 75,9 млн человек, из них 71,8 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,1 млн человек — как безработные с применением критериев Международной организации труда (МОТ), говорится в документе.

Самый низкий уровень безработицы отметили в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.

В марте 2017 года среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 17,3%, а в связи с увольнением по собственному желанию — 23,8%. При этом уровень безработицы среди сельских жителей (8,2%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,6%).

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,5 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.

Источник: Юга.ру