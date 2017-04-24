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Ветераны Краснодарского края и Республики Адыгея смогут бесплатно отправлять телеграммы из отделений Почты России

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Краснодарского края и Республики Адыгея, оказывающих услуги по приему телеграмм, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья.

Специальные условия предоставляются Почтой России и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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Ветераны Краснодарского края и Республики Адыгея смогут бесплатно отправлять телеграммы из отделений Почты России