Новороссийский "Черноморец" в полном составе принял участие в субботнике

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Популярный футбольный клуб «Черноморец» присоединился к Всекубанскому двухмесячнику по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий в рамках Экологического субботника «Зелёная Россия».

- В команде много новороссийцев, - рассказал генеральный директор ФК «Черноморец», депутат Городской думы Максим Климов. – Ребята всегда откликались на все призывы выйти на субботник по благоустройству нашего города. Помогают им игроки из других городов. 30 апреля состоится очередная игра, поэтому накануне, в субботу, все будут заняты тренировками. Не принять участия в Экологической акции мы просто не смогли, поэтому решили, что выйдем и поработаем сегодня.

Футболисты поддержали инициативу главы города Новороссийска Игоря Дяченко, принять участие в Экологическом субботнике. Все члены команды, тренерский состав и технические работники сегодня вышли на уборку территории Пионерской рощи от мусора, который оставили после себя нерадивые отдыхающие.

Как пояснил М. Климов, ранее ФК «Черноморец» проводил субботники на своих спортивных базах (стадион «Строитель», «Центральный» и других). Сейчас команда старается присоединиться к ритму города, участвует в общегородских мероприятиях. Более того, 30 апреля футболисты «Черноморца» намерены призвать своих болельщиков присоединиться к благому делу – следить за порядком и благоустраивать родной Новороссийск.

Напомним, Пионерская роща – популярное место отдыха в Новороссийске, является живым символом любви жителей к своему городу. Одна из баз ФК «Черноморец» непосредственно граничит с территорией Пионерской рощи.

Фото ФК Черноморец.