Черноморские казаки получили сертификаты от Новороссийской епархии

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По информации помощника атамана ЧКО по СМИ, культуре и образованию К. Житеневой, в Новороссийске на базе Новороссийского казачьего кадетского корпуса прошел традиционный обучающий семинар «Духовно-нравственное окормление и воцерковление казачества» Новороссийской епархии.

На него прибыло более 70 священнослужителей, атаманов и казаков из Черноморского казачьего округа и Таманского казачьего отдела от Геленджика до Темрюка.

Посетил его и заместитель атамана Кубанского казачьего войска Константин Перенижко с войсковым священником протоиереем Иоанном Гармашом.

От имени Епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста, участников семинара приветствовал идейный вдохновитель и организатор семинара председатель Отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Василий Симора. Он зачитал приветственный адрес и передал слова благословления Епископа.

Атаман Черноморского казачьего округа казачий полковник Сергей Савотин отметил важность таких встреч для духовного воспитания и роста казаков.

- Мы рады, что такие встречи стали традиционными, и они, безусловно, приносят положительные результаты, - отметил С.Савотин.

Выступление атамана Таманского казачьего отдела казачьего полковника Ивана Безуглого было как всегда эмоционально и воспринято на «Ура!»

- Раньше священников в штаб Таманского отдела было не заманить. А сейчас отец Василий регулярно приезжает. Я даже удивлялся сначала, теперь уже привык. Это замечательно, что между казачеством и представителями церкви налаживается такое тесное сотрудничество. Конечно, проблем очень много, но мы уже делаем шаги навстречу друг другу для их совместного решения, рассказал И.Безуглый.

Вопрос о проблемах воцерковления казачества затронул в своем выступлении и заместитель войскового атамана Константин Перенижко.

По его словам, очень важно, чтобы казаки не просто сами приходили в храм по большим праздникам, но и приводили свои семьи. Ведь воспитание, в том числе и духовное, формируется именно в семье с детства.

О воспитании молодых казаков гостям рассказали директор Новороссийского казачьего кадетского корпуса Юрий Постников и духовный наставник корпуса иерей Алексей Кульнев. В этом учебном заведении все пропитано духом казачества и веры православной. Кроме обязательных занятий по православию, в корпусе работает два кружка, в которых ребята углублено изучают историю православной церкви, святые писания. Кадеты являются постоянными участниками крестных ходов, праздничных и воскресных богослужений. Интересным опытом было участие кадет в качестве пономарей на службах и участие в казачьем параде.

Программа семинара была очень насыщенной, разнообразной и интересной. Перед участниками встречи выступил кандидат исторических наук, доцент Кубанского государственного университета войсковой старшина Юрий Емельянов, который поведал исторические аспекты зарождения и становления казачества, их отношение к вере и Богу, а также коснулся духовно-нравственных ценностей казачества наших дней. Иерей Иоанн Лазурченко затронул в своем выступлении очень острую тему неоязычества, которая находит свое распространение среди современной молодежи, в том числе и среди казаков. Уже традиционным на семинаре стало выступление протоиерея Екатеринодарской и Кубанской епархии Алексея Касатикова. Еще раз напомнив присутствующим о том, что православная вера стоит в основе казачьей жизни, отец Алексей предложил свое видение решения этого вопроса.

Несколько часов работы семинара пролетели на одном дыхании. Было много вопросов от казаков, на которые священники давали исчерпывающие ответы. По окончанию встречи протоирей Василий Симора выдал всем присутствующим сертификаты об участии в семинаре.

Источник: Пресс-служба Администрации Новороссийска