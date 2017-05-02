В Новороссийске установили почтовые ящики для сбора писем в будущее

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Капсулу времени отправит молодёжь Новороссийска в 2067 год. В рамках акции «Послание потомкам 2017-2067» уже собрано более 6 тысяч писем. Они поступили из разных городов нашей страны.

Теперь свои письма горожане и гости Новороссийска могут опустить в специальные боксы, которые установили на центральной улице около Городского Дома культуры.

Глава муниципалитета Игорь Дяченко отметил, что ко Всероссийской акции «Послание потомкам» уже присоединились десятки городов. Люди направляют свои послания в штаб акции, который находится на крейсере «Кутузов» и на электронный адрес: shkhunarovesnikov@mail.ru. «Такое внимание к акции свидетельствует о том, что тысячи неравнодушных людей хотят передать потомкам свой патриотический посыл, своё стремление учиться и работать во имя развития России, укрепления её традиций», - подчеркнул председатель организационного комитета акции "Послание потомкам" И. Дяченко.

«Радует, что современные молодые люди продолжили традицию, заложенную молодёжью 1967 года. Наша задача – помочь и привлечь к акции «Послание потомкам 2017-2067» известных россиян», - подчеркнул депутат Законодательного собрания Краснодарского края, заместитель председателя оргкомитета акции Михаил Ковалюк. Он напомнил, что в капсуле времени, отправленной в наше время из 1967 года есть стихи Роберта Рождественского, песни Александры Пахмутовой, письма ветеранов Великой Отечественной войны и другие знаковые послания того периода.

Изображение из к/ф "Назад в буждущее"