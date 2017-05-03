О развитии аэропорта «Симферополь» расскажут на Крымском транспортном форуме

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Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта «Симферополь» претендует на роль крупнейшего аэропорта России. О том, как обстоят дела на строительстве этого важного объекта, речь пойдет на Четвёртом Крымском транспортном форуме, который состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште.

После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тыс. кв. м., пропускная способность аэропорта возрастёт до 3650 пассажиров в час, и в целом за год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров (с возможностью расширения до 10 млн пассажиров в год).

Помимо пропускной способности, улучшится и комфорт при обслуживании пассажиров, что станет возможно благодаря появлению 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

Новый аэропорт сможет обслуживать все типы воздушных судов, которые эксплуатируются на территории России, в том числе Boeing 747-400, Boeing 777-300, Airbus A330 и другие широкофюзеляжные воздушные суда.

Эксперты отмечают, что строящийся новый аэровокзальный комплекс в Симферополе станет уникальным сооружением для России и может войти в один ряд с ведущими аэропортами мира.

Источник: Пресс-служба ICF-Международные конференции