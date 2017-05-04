В Новороссийске восстанавливают заброшенную много лет назад стелу «Героям, чьей кровью полита эта земля"

/Общество/

Накануне праздника Великой Победы редакция газеты «Наш Новороссийск» совместно с компанией «Кубаньжилстрой» начинает акцию по восстановлению заброшенной много лет назад стелы «Героям, чьей кровью полита эта земля — вечная слава» на территории бывшей морской школы. Памятное место, знакомое и почитаемое многими новороссийцами, мы планируем привести в порядок. А главное — заново собрать землю городов-героев в капсулу, которая была здесь когда-то установлена. Акцию планируем завершить торжественным открытием возрожденного мемориала в день освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.

Заросшая травой когда-то ухоженная дорожка, деревья, которым уже по много лет, разрушенный в нескольких местах постамент, обветшавшая краска памятной стены... Так сегодня выглядит стела, оказавшаяся на задворках некогда многолюдного учебного заведения. Давно нет зениток, которые стояли по обе стороны памятного знака. Давно нет и самого ценного — капсулы с землей городов-героев, которая здесь была. Кто, когда и зачем ее украл — выяснить никому не удалось.

Стелу, по рассказам очевидцев, «шмонька» (так до сих пор местные жители называют Новороссийское мореходное училище) построила своими силами. Это была их «маленькая «Малая земля». Ее так и называли. Возле стелы торжественно принимали в пионеры учеников третьей (так раньше назывался Морской технический лицей) и десятой школ. К «своему» памятнику сразу после регистрации в ЗАГСе приезжали курсанты мореходки — свадеб здесь тогда играли много. В праздничные дни стоял почетный караул, возлагали цветы, проводили митинги.

После закрытия моршколы этот земельный участок несколько раз менял хозяев, пока не был приобретен ООО «Кубаньжилстрой». Здесь застройщик планирует возвести жилой комплекс «Адмирал». Этот во многом уникальный проект сегодня находится на стадии согласования проектной документации. Строительство планируют начать в следующем году.

- Нашей компанией принято решение изменить планировку земельного участка с тем, чтобы памятник героям Малой земли остался неприкосновенным. Мы готовы взять на себя работы по его восстановлению, - рассказал «НН» генеральный директор ООО «КЖС», депутат городской Думы Сергей Канаев.

«Наш Новороссийск» в свою очередь берется за организационную и историческую части проекта. Мы с помощью наших коллег из газет городов-героев, городских советов ветеранов вернем памятному месту капсулу с землей героических мест.

Очень надеемся с помощью наших читателей, краеведов, ветеранов Великой Отечественной войны найти создателей этой стелы. Территория нынешнего ЖК «Адмирал» – место ожесточенных сражений за Малую землю. Возможно, общими усилиями удастся разыскать и фронтовые свидетельства тех легендарных кровопролитных боев. Ждем ваших писем и звонков. О ходе работы мы будем подробно рассказывать на страницах газеты. Ведущая проекта Елена Калашникова.