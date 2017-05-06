На Кубани со дна моря подняли самолет военных лет

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Строители Крымского моста помогли поднять со дна самолет времен Великой Отечественной войны.

Одномоторный самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск по ленд-лизу, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет.

Экипаж плавучего крана, задействованный в основных строительно-монтажных работах, помог поисковикам поднять со дна Керченского пролива советский самолет времен Великой Отечественной – одномоторный истребитель Р-40, известный под названием «Киттихаук». Он был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.

«Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого откликнулись. Водолазы с нашей стройки тоже подключились. Служба капитана морского порта Кавказ оказала максимальное содействие. Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге», - рассказал капитан плавкрана.

Самолёт пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет.

С глубины 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн. Сохранилось вооружение – шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика.

Источник: инфоцентр «Крымский мост»