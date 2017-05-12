В домовом храме Эрмитажа впервые за сто лет совершена Литургия архиерейским чином

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11 мая 2017 года в домовом храме русских императоров в Государственном Эрмитаже, бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного (большой церкви Зимнего дворца, который являлся главной резиденцией российских императоров в Санкт-Петербурге) совершена первая после 1917 года Литургия архиерейским чином. Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа при Эрмитаже протоиерей Владимир Сорокин, клирик Князь-Владимирского собора протоиерей Андрей Жук, проректор по воспитательной работе СПбДА иеромонах Марк (Святогоров), священник Глеб Санюк, иеромонах Сергий (Иванов), иеромонах Феодосий (Желновачев), священник Платон Шурыгин, протодиакон Кирилл Журавлев, диаконы Антоний Копаев, Кирилл Горин и Вячеслав Мельниченко.

В храме молились студенты Духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Государственного Эрмитажа.

Духовенство и прихожане вознесли молитвы об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже.

Пели два хора Духовной академии: смешанный под управлением монахини Ксении (Каньшиной) и женский под управлением Лидии Масловой.

Обращаясь к участникам богослужения с архипастырским словом владыка Амвросий, в частности, сказал: «В эти пасхальные дни мы восславили воскресшего Господа в храме, посвященном Его Нерукотворному Образу. Здесь чувствуется связь времен и сопричастность истории нашего великого Отечества. Хотя это возобновленный храм, в нем все равно присутствует дух прошлого, потому что невозможно убрать из памяти вечности молитвы и воздыхания всех людей, которые приходили под эти своды для того, чтобы брать благословение на очень трудное, но великое дело управления Российским государством».

По окончании Литургии архиепископ Амвросий и настоятель храма протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея. От лица директора Государственного Эрмитажа отец Владимир подарил ректору Духовной академии книгу об истории собора Спаса Нерукотворного.

Поблагодарив сотрудников музея за их труды, владыка Амвросий подарил каждому из них икону, отметив, что они помогают духовенству поддерживать огонь молитвы в храме Эрмитажа и освящают музей своей верой.

Источник: Патриахия.ру