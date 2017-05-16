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15 мая 2017 года исполняется 75 лет со дня первого полета на советском реактивном самолете уроженца Кубани, летчика-испытателя, Героя Советского Союза Григория Яковлевича Бахчиванджи.

Именем капитана Бахчиванджи назван один из кратеров на обратной стороне Луны, память о нем увековечена в мемориальном комплексе на его малой родине, в названиях улиц, железнодорожных платформ, многочисленным памятниках, школах и музеях также носящих его имя. "Без полетов Григория Бахчиванджи, возможно, бы не было и 12 апреля 1961 года" – так сказал о нем первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Бахчиванджи Григорий Яковлевич родился 20 февраля 1909 г. в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. С 1925 года работал в литейной мастерской. Затем был помощником машиниста на паровозе в Приморско-Ахтарском депо. Потом строил завод в Мариуполе, работал на нем слесарем.

С 1931 года в Советской Армии. Окончил Оренбургское летное военное училище в 1934 году, имея 2 военные специальности: техника по вооружению и летчика.

С 1935 г. на летно-испытательной работе в НИИ ВВС. Вначале Бахчиванджи работал на разведывательных самолетах, потом на истребителях. Спустя некоторое время ему поручили проведение испытаний новых авиамоторов в полете.

В 1941 году участвовал в Великой Отечественной войне в составе 402-го особого истребительного авиаполка, сформированного на базе НИИ ВВС. Воевал на истребителе МиГ-3, который испытывал накануне. С 1 июля по 10 августа 1941 г. совершил около 70 боевых вылетов, при обороне Москвы сбил 6 самолётов противника.

В середине августа 1941 г. отозван с фронта в НИИ ВВС для испытаний первого ракетного истребителя БИ-1. 20 февраля 1942 года при запуске двигателя на испытательном стенде, несмотря на грамотные действия Бахчиванджи, произошел... взрыв. Струя азотной кислоты под давлением облила лицо и одежду Арвида Палло. При взрыве головка двигателя сорвалась с креплений, пролетела между баками азотной кислоты, ударилась о бронеспинку сиденья пилота и сорвала крепежные болты. Бахчиванджи ударился головой о доску приборов и рассек лоб. Но он не отказался от продолжения испытаний, а, вернувшись из госпиталя, с еще большей настойчивостью включился в работу.

15 мая 1942 г. выполнил первый полет БИ-1 с работающим жидкостно-реактивным двигателем.

Погиб 26 марта 1943 г. при выполнении испытательного полёта на БИ. Задание летчику на седьмой полет, состоявшийся 27 марта 1943 г, предусматривало доведение скорости горизонтального полета самолета до 800 км/ч по прибору на высоте 2000 м. По наблюдениям с земли, седьмой полет, вплоть до конца работы двигателя на 78-й секунде, протекал нормально. После окончания работы двигателя самолет, находившийся в горизонтальном полете, опустил нос, вошел в пикирование и под углом около 50° ударился о землю. Машина вместе с пилотом упала в 6 км южнее аэродрома. Причина затягивания самолета с прямым крылом в пикирование на скоростях выше 900 км/ч была выяснена уже позже.

Похоронен на кладбище поселка Малый Исток, расположенного недалеко от аэропорта Кольцово. Лишь в феврале 1963 года на могиле Бахчиванджи, до того времени безымянной, был установлен обелиск. Награжден Орденами Ленина и медалями.

28 апреля 1973 г. Г.Я. Бахчиванджи посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Светлая память о нем и его полетах неведомое отражена в наименовании платформы "Бахчиванджи" пригородного сообщения по Ярославской ж/д.

На малой родине летчика в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района установлен бюст герою, создан мемориальный комплекс, музей им Г.Я. Бахчиванджи, имя Бахчиванджи присвоено средней школе.

20 мая 2017 г. в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-летию полета капитана Г.Я. Бахчиванджи на первом советском реактивном самолете БИ-1. В мероприятиях примут участи делегации из районов и городов края, Краснодара, ветераны космодромов Байконур и Плесецк, ветераны общественного движения «Кубань и космонавтика», члены Краснодарской региональной общественной организации «Федерация космонавтики Кубани», ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся средних общеобразовательных школ и кадеты Бриньковского кадетского корпуса.