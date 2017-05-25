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99-ю годовщину образования пограничных органов ФСБ России в Краснодаре отметят шествием «Граница помнит…». Памятное шествие, приуроченное ко Дню пограничника, пройдет в кубанской столице впервые.

Парадные расчеты, сформированные из ветеранов-пограничников и действующих сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, начнут движение от стоянки магазина «ОКЕЙ» и проследуют до Сквера пограничников под музыкальное сопровождение оркестра пограничного ансамбля песни и пляски. Дальнейшее чествование пограничников продолжится в сквере у памятника Защитникам южных рубежей Отечества.

На торжественном митинге с поздравительной речью выступит начальник Пограничного управления генерал-майор Андрей Михайлович Журавин. Традиционно с профессиональным праздником пограничников поздравят представители краевой и городской администрации, законодательного собрания края, ветеранских, общественных организаций, казачьего войска и духовенства. Сценарием предусмотрен концертный блок, в котором, в том числе, выступят кадеты роты почетного караула Краснодарского Президентского кадетского училища, а также воспитанники класса Юных друзей пограничников. Кроме этого, на прилегающей территории будет развернута полевая кухня, где каждый желающий сможет отведать «солдатской каши».

Пограничное управления ФСБ России по Краснодарскому краю приглашает жителей и гостей кубанской столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня пограничника, которые пройдут 28 мая 2017 года. Движение участников памятного шествия начнется от стоянки магазина «ОКЕЙ» в 10-30. В 11-00 в Сквере пограничников на ул. Мачуги состоится торжественный митинг. В 12-30 начнется концертная программа и работа полевой кухни.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю