Молодёжная сборная Новороссийска на краевом заседание молодежного политического клуба

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Команда «Наш выбор!» из Новороссийска, приняла участие в краевом заседание молодежного политического клуба, которое состоялось 22 мая 2017 года в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг», уже двенадцатое по счету. Грандиозное и масштабное молодежное мероприятие было организовано избирательной комиссией Краснодарского края при поддержке территориальных избирательных комиссий Динская, г. Новороссийска, Апшеронская, Армавирская, Новокубанская, Каневская, Ейская районная, Ейская городская, Красноармейская, Калининская, Славянская, Темрюкская, Кавказская, Тбилисская, Туапсинская районная и избирательных комиссий муниципальных образований г. Краснодара, г. Сочи.

На мероприятие приехали команды с различных городов и станиц Кубани. По результатам районных и межмуниципальных отборочных туров, в которых приняли участие более ста команд, в финал прошли 16 команд, представивших различные муниципальные образования Краснодарского края. Ребятам предстояло посоревноваться в разнообразных конкурсах, в том числе показать знания избирательного законодательства, продемонстрировать творческие таланты и покорить чуткое жюри ораторскими способностями.

Открыл мероприятие председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. Он поприветствовал участников мероприятия и официально дал старт двенадцатому заседанию краевого молодежного политического клуба. «Находящиеся в зале команды – это уже победители, поскольку вам удалось пройти череду различных отборочных испытаний. Вы показали себя достойно, и мы уверены, что в будущем мы продолжим активно сотрудничать. Комиссии рады взаимодействовать по всем направлениям с самой активной молодежью Кубани», — особо отметил в своем выступлении председатель избирательной комиссии Краснодарского края. Алексей Черненко призвал участников мероприятия включаться в деятельность Молодежных общественных советов при территориальных и муниципальных избирательных комиссиях, принимать участие в электоральных процессах, как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов.

С приветствием к молодым и будущим избирателям обратились: председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, председатель Совета молодых депутатов Краснодарского края Александр Поголов; заместитель директора Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Петр Халанский; Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак; председатель Экспертного общественного совета при избирательной комиссии Краснодарского края, член краевой избирательной комиссии, декан факультета журналистики Кубанского государственного университета Валерий Касьянов.

В ходе мероприятия были награждены победители интернет-викторины на знание избирательного законодательства, приуроченной к 80-летию образования Краснодарского края. Викторина проходила в феврале 2017 года на сайте сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». Председатель избирательной комиссии Краснодарского края наградил всех победителей именными дипломами.

Тема заседания краевого молодежного политического клуба в этом году была сформулирована, как «Особенности избирательных кампаний, проводимых в единый день голосования 10 сентября 2017 года». Участники соревнований продемонстрировали свои знания, навыки и умения в разнообразных конкурсах.

В ходе первого конкурса ребятам предстояло ответить на вопросы, связанные с избирательным процессом. Участники продемонстрировали отличные знания практической стороны избирательного процесса и его региональные особенности. В этом году жюри было особо приятно удивлено тем, что на большинство не самых простых вопросов участники дали правильные ответы.

Во втором конкурсе молодые и будущие избиратели приняли участие в тестировании на знание избирательного законодательства. Как отметило компетентное жюри, и с этим конкурсом участники справились достойно, показав прекрасные теоретические знания и отличную подготовку.

В финальном конкурсе участники продемонстрировали свои творческие способности. Команды делали ремиксы на популярные композиции, цитировали классиков, читали душевные стихотворения и покоряли всех своим искрометным юмором. Жюри было поражено разнообразием творческого потенциала кубанской молодежи. Как отметил ведущий мероприятия, все выступающие достойны участия в популярных международных песенных конкурсах. Участники показали поистине высокий уровень выступлений, которому предшествовали долгие и тщательные репетиции.

В ходе мероприятия ведущий рассказывал болельщикам и зрителям интересные факты из истории развития избирательной системы на Кубани, а с музыкально-вокальными номерами выступала студенческая творческая группа Апшеронского лесхоз — техникума под руководством Светланы Шолоховой.

После трех основных конкурсов были озвучены результаты заочного фотоконкурса, а лидеры трех команд-финалистов смогли посоревноваться в красоте ораторского искусства. Капитаны команд аргументировано ответили на вопрос, который всегда волнует молодежь особенно: «Почему я иду на выборы?».

Как отметили члены жюри, мероприятие получилось динамичным и очень увлекательным не только для самих участников, но и организаторов. В течение длительного времени шла подготовка к мероприятию, которое прошло успешно, а участники смогли продемонстрировать свои знания и таланты. Жюри выразило надежду, что ребята продолжат плодотворное сотрудничество с избирательными комиссиями и не станут останавливаться на достигнутом, будут дальше творчески развиваться и учиться.

Можно с уверенностью сказать, что заседание краевого молодежного политического клуба прошло успешно. До встречи на следующем заседании!