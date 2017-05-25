34% россиян расценивают выходку Руслана Соколовского как святотатство

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По данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», об инциденте с ловлей покемонов в храме слышали более половины россиян. В оценках судебного приговора мнения наших сограждан разошлись.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ ) представляет данные исследования, посвященного изучению реакции общества на инцидент с игрой в ловлю покемонов в храме, а также оценкам приговора.

Инцидент с игрой в Pokemon Go в одном из храмов Екатеринбурга, связанный с именем Руслана Соколовского, получил довольно широкую известность в обществе: о нем слышали 58% россиян, однако в курсе деталей только 15%.

Около трети наших сограждан (34%) расценивают произошедшее как святотатство (последователи православия придерживаются данной точки зрения заметно чаще, чем неверующие: 38% против 21%). Четверть опрошенных квалифицирует акцию блогера Соколовского как правонарушение, в т.ч. 11% - как мелкое хулиганство, 14% - как преступление, предполагающее уголовное наказание. Остальные же дают более мягкие оценки: 18% называют поступок молодого человека «самопиаром», 16% - ребячеством (среди атеистов и агностиков – 26%).

Подавляющее большинство опрошенных уверены, что Соколовский в той или иной форме заслуживает наказания, однако сами предлагают скорее мягкие варианты. Так, каждый третий (32%) высказался за общественные работы, каждый пятый (19%) – за штраф. Лишение свободы на 15 суток назвали 5% респондентов, тюремный срок – почти каждый десятый, в т.ч. 7% - реальный, 5% - условный.

Вынесенный судом приговор (3,5 года лишения свободы условно) одни сочли слишком суровым (20%), другие, напротив, недостаточно жестким (16%), однако чаще (36%) звучали слова об адекватности судебного решения (40% среди православных против 25% среди неверующих). Для сравнения, после вынесения приговора скандально известной группе «Pussy Riot» о суровости наказания россияне говорили существено чаще. Заметна и доля тех, кто полагает, что данный случай в принципе не должен был разбираться в суде (17%).

Данные опроса комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Запрос на уважение, который все сильнее звучит в нашем обществе, очевидно, определил отношение к поступку Руслана Соколовского и судебному решению: поступок неприемлем, а наказание должно быть не карающим, а воспитывающим. Важно, что большинство не готово снисходительно относиться к подобным деяниям, расценивая их, к примеру, как проявление ребячества. Это формирует общественную рамку правил поведения. Можно предположить, что реакция общества на нарушение этих правил, а также принципа уважения будет только ужесточаться».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16-18 мая 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Источник: ВЦИОМ