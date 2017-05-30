Штаб Навального подал в администрацию Краснодара уведомление о проведении митинга

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В администрацию Краснодара подано уведомление о проведении в День России, 12 июня, митинга «За прекрасную Россию будущего без коррупции». Об этом сообщил координатор штаба Алексея Навального в Краснодаре Мирослав Валькович.

— Мы проанализировали календарь праздничных мероприятий администрации города, найдя «окно» с 12 до 14.30 часов в Чистяковской роще. Поэтому заявку на проведение митинга подали на два часа – с полудня до двух дня, —пояснил Мирослав Валькович.