Роскомнадзор получил обещанный премиум-аккаунт PornHub

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30 мая Санкт-Петербурге на конференции СПИК 2017 представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский напомнил SMM-щику PornHub Дмитрию Колодину о обещании подарить Роскомнадзору премиум-аккаунт. Сообщает life.ru

Дмитрий Колодин сообщил, что представитель Роскомнадзора получит аккаунт, как только начнёт работать офис PornHub в Канаде.

Позже представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал, что свой премиум-аккаунт PornHub передаст в благотворительных целях страждущим. Подчёркиваю, что разблокировка сайта PornHub в России состоялась в апреле с.г. на основании судебного решения, — заявил Вадим Ампелонский.

Напомним, что Роскомнадзор целиком заблокировал крупнейшие англоязычные порносайты PornHub и YouPorn по решению судов. Их внесли в реестр запрещенных сайтов 13 сентября. В случае Pornhub решение было вынесено 24 мая 2016 года Бутурлиновским районным судом Воронежской области.

7 апреля из крупнейших в мире порноресурсов PornHub снова доступен на территории России. При попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после этого PornHub работает в обычном режиме.