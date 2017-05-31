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/Общество/

Роскомнадзор получил обещанный премиум-аккаунт PornHub

30 мая  Санкт-Петербурге на  конференции СПИК 2017 представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский напомнил SMM-щику PornHub Дмитрию Колодину о обещании подарить Роскомнадзору премиум-аккаунт. Сообщает life.ru

Дмитрий Колодин сообщил, что представитель Роскомнадзора получит аккаунт, как только начнёт работать офис PornHub в Канаде.

Позже представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал, что свой премиум-аккаунт PornHub передаст в благотворительных целях страждущим. Подчёркиваю, что разблокировка сайта PornHub в России состоялась в апреле с.г. на основании судебного решения, — заявил Вадим Ампелонский.  

Напомним, что Роскомнадзор целиком заблокировал крупнейшие англоязычные порносайты PornHub и YouPorn по решению судов. Их внесли в реестр запрещенных сайтов 13 сентября. В случае Pornhub решение было вынесено 24 мая 2016 года Бутурлиновским районным судом Воронежской области. 

7 апреля из крупнейших в мире порноресурсов PornHub снова доступен на территории России. При попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после этого PornHub работает в обычном режиме.

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Категория: Новости / Общество

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